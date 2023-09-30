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56-летняя Памела Андерсон пришла на модный показ без макияжа

На парижской Неделе моды звезда «Спасателей Малибу» удивила публику новым образом.

Памела Андерсон пришла на модный показ без макияжа
© WomanHit.ru

На этой неделе Париж оказался самым звездным городом. Даже голлливудские селебрити переместились из Нью-Йорка и Лос-Анджелеса на традиционную Неделю моду. Среди гостей показа новой весенней женской коллекции бренда Isabel Marant оказалась звезда «Спасателей Малибу» Памела Андерсон. И ее выход вызвал шквал эмоций, поскольку актриса предстала в абсолютно новом образе.

Соцсети

Андресон появилась в желтом фактурном платье без рукавов и нюдовых босоножках. Никаких украшений и сложных укладок, но главное — полное отсутствие макияжа.

Многие посчитали, что таким образом бывшая «горячая штучка» поддерживает моду на натуральность и принятие своего возраста. Однако выяснилось, что в данном конкретном случае причины более личные. После показа Андерсон рассказала журналистам, что она решила отказаться от макияжа в память о своей подруге-визажисте Алексис Фогель, которая скончалась от рака молочной железы.

Однако надо отметить, что это не первое появление Памелы Андерсон без макияжа. В документальном фильме «Памела: История любви», который вышел в январе этого года, она также предстала в максимально натуральном виде.