56-летняя Памела Андерсон пришла на модный показ без макияжа
На парижской Неделе моды звезда «Спасателей Малибу» удивила публику новым образом.
На этой неделе Париж оказался самым звездным городом. Даже голлливудские селебрити переместились из Нью-Йорка и Лос-Анджелеса на традиционную Неделю моду. Среди гостей показа новой весенней женской коллекции бренда Isabel Marant оказалась звезда «Спасателей Малибу» Памела Андерсон. И ее выход вызвал шквал эмоций, поскольку актриса предстала в абсолютно новом образе.
Андресон появилась в желтом фактурном платье без рукавов и нюдовых босоножках. Никаких украшений и сложных укладок, но главное — полное отсутствие макияжа.
Многие посчитали, что таким образом бывшая «горячая штучка» поддерживает моду на натуральность и принятие своего возраста. Однако выяснилось, что в данном конкретном случае причины более личные. После показа Андерсон рассказала журналистам, что она решила отказаться от макияжа в память о своей подруге-визажисте Алексис Фогель, которая скончалась от рака молочной железы.
Однако надо отметить, что это не первое появление Памелы Андерсон без макияжа. В документальном фильме «Памела: История любви», который вышел в январе этого года, она также предстала в максимально натуральном виде.