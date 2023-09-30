Звезда реалити Хлои Кардашьян призналась, что испытывает страх перед китами
Звезда реалити-шоу Хлои Кардашьян пожаловалась на иррациональный ужас перед китами. Об этом сообщает TMZ.
39-летняя знаменитость впервые рассказала о своем страхе в премьерном эпизоде четвертого сезона шоу "Семья Кардашьян", когда участники проекта отправились в Мексику, чтобы посмотреть на китов у побережья.
"Я в ужасе. Я заплачу, мне будет страшно на них смотреть", - призналась она.
Позже в постах в социальной сети X (бывший Twitter) Хлои Кардашьян уточнила, что страдает от фобии китов годами.
"Я не хочу китам ничего плохого, знаю, что фобия совершенно иррациональная, но страхи мы себе не выбираем. Я и океана побаиваюсь, но на кита просто смотреть не могу, так страшно. Они невообразимо гигантские, все время открывают новые виды, более 80% океанов не исследованы, безумие! Мы даже не знаем, что там!" - написала она.
Накануне рэпер Снуп Догг (настоящее имя — Келвин Кордозар Броадус) признался в эфире программы Double G News, что боится лошадей.
"Я серьезно. Вы никогда не увидите меня на сцене с лошадью, а я снимался и со страусами, игуанами и прочей живностью", — отметил исполнитель.