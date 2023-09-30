Хлои Кардашьян призналась, что испытывает страх перед китами

"Я не хочу китам ничего плохого, знаю, что фобия совершенно иррациональная, но страхи мы себе не выбираем. Я и океана побаиваюсь, но на кита просто смотреть не могу, так страшно. Они невообразимо гигантские, все время открывают новые виды, более 80% океанов не исследованы, безумие! Мы даже не знаем, что там!" - написала она.