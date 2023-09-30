Игорь Николаев повысил цены на выступления минимум на миллион рублей

Российский певец Игорь Николаев решил повысить цены на свои выступления минимум на миллион рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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Сообщается, что с 10 октября текущего года артист начнет рассматривать более выгодные предложения для сотрудничества, которые будут поближе к Москве и дороже по стоимости. По словам инсайдера из близкого окружения Николаева, певец решил сократить количество выступлений до двух-трех в месяц. При этом за каждый концерт звезда рассчитывает получить от четырех миллионов рублей.

Кроме того, отмечается, что Николаев не готов ездить по стране, чтобы избежать проблем со здоровьем.