Супермодель Ирина Шейк снялась в образе из 1980-х

Супермодель Ирина Шейк снялась для Self Service Magazine. Снимки она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Фотографом съемки выступила Шарна Осборн, а стилизацией занималась Сьюзанн Коллер. Перед камерой Ирина Шейк позировала с короткой стрижкой под мальчика.
Она примерила несколько образов из 80-х: юбки-карандаш, топы, жакеты и черные туфли-лодочки. Супермодель позировала на стуле, танцуя и с креслом в руках. На прошлой неделе Ирина Шейк приняла участие в показе бренда Mowalola.
На подиум она вышла в необычном образе — с фингалами, синяками и порезами. Несмотря на вечернее платье и туфли на шпильках, поклонники модели не оценили задумки бренда и обвинили дизайнеров марки в романтизации домашнего насилия. Позже она примерила более нежный образ. Ирина Шейк вышла на подиум в платье оттенка пыльной розы, состоящем из длинной фатиновой юбки и корсетного верха, сшитого из атласных лент.