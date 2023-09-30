Супермодель Ирина Шейк снялась в образе из 1980-х

Супермодель Ирина Шейк снялась для Self Service Magazine. Снимки она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Фотографом съемки выступила Шарна Осборн, а стилизацией занималась Сьюзанн Коллер. Перед камерой Ирина Шейк позировала с короткой стрижкой под мальчика.

Она примерила несколько образов из 80-х: юбки-карандаш, топы, жакеты и черные туфли-лодочки. Супермодель позировала на стуле, танцуя и с креслом в руках. На прошлой неделе Ирина Шейк приняла участие в показе бренда Mowalola.