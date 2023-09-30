Супермодель Белла Хадид опубликовала фото в мини-платье после болезни

"Жизнь в ухудшающемся состоянии и работой, во время которой я пытаюсь гордиться собой, своей семьей и людьми, которые меня поддерживают, выбила меня из колеи так, что я не могу этого объяснить. Быть такой грустной и больной, когда вокруг меня столько благословений, привилегий, возможностей, любви, было, возможно, самой непонятной вещью в жизни", — написала Хадид.