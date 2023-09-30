Звезды, которые ждут пополнение в семье в 2023 году

Помимо многочисленных разводов знаменитостей, есть и хорошие новости.

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Карина Смолова

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Жена футболиста Федора Смолова сообщила о беременности около недели назад. В начале июня Карина и Федор расписались, что стало для поклонников неожиданностью точно так же, как и новость о беременности. Девушка пока не раскрывает пол будущего малыша и не так много рассказывает о своем «интересном положении». Будущая мама призналась, что первые пять месяцев ее постоянно рвало, появилось резкое отвращение ко многим запахам.

Девушка Милоша Биковича

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Сербский актёр известен своей любовью к женщинам. Можно сказать, что Милош просто искал ту самую, которая смогла бы стать его верной супругой. И нашел — сербку Ивану Малич. Правда, законной женой она ему не стала, а вот матерью его будущего ребёнка вполне. Скрытный Милош Бикович объявил о том, что готовится впервые стать отцом. Беременных фотографий от Иваны пока нет и вряд ли они появятся на просторах интернета.

Анастасия Костенко

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В мае текущего года Анастасия легла под нож пластического хирурга ради увеличения груди. После рождения троих детей и кормления грудью, Костенко мечтала привести себя в порядок. Рекомендуется хотя бы год воздерживаться от беременности. Однако, похоже, Анастасия Костенко не сильно переживает за состояние своих форм. На днях она озвучила новый инфоповод — четвертую беременность.

Сергей Жуков

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Сергей Жуков и его супруга Регина Бурд воспитывают троих детей. Кроме того, у лидера группы «Руки вверх!» есть старшая дочь от прошлых отношений. Пару недель назад стало известно о том, что Регина ждёт появления на свет еще одного малыша. Правда, супруги не комментировали скорое прибавление. Однако скрыть округлившийся живот Регина Бурд уже не может.

Ольга Кузьмина

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