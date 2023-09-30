Звезды, которые ждут пополнение в семье в 2023 году
Помимо многочисленных разводов знаменитостей, есть и хорошие новости.
Карина Смолова
Жена футболиста Федора Смолова сообщила о беременности около недели назад. В начале июня Карина и Федор расписались, что стало для поклонников неожиданностью точно так же, как и новость о беременности. Девушка пока не раскрывает пол будущего малыша и не так много рассказывает о своем «интересном положении». Будущая мама призналась, что первые пять месяцев ее постоянно рвало, появилось резкое отвращение ко многим запахам.
Девушка Милоша Биковича
Сербский актёр известен своей любовью к женщинам. Можно сказать, что Милош просто искал ту самую, которая смогла бы стать его верной супругой. И нашел — сербку Ивану Малич. Правда, законной женой она ему не стала, а вот матерью его будущего ребёнка вполне. Скрытный Милош Бикович объявил о том, что готовится впервые стать отцом. Беременных фотографий от Иваны пока нет и вряд ли они появятся на просторах интернета.
Анастасия Костенко
В мае текущего года Анастасия легла под нож пластического хирурга ради увеличения груди. После рождения троих детей и кормления грудью, Костенко мечтала привести себя в порядок. Рекомендуется хотя бы год воздерживаться от беременности. Однако, похоже, Анастасия Костенко не сильно переживает за состояние своих форм. На днях она озвучила новый инфоповод — четвертую беременность.
Сергей Жуков
Сергей Жуков и его супруга Регина Бурд воспитывают троих детей. Кроме того, у лидера группы «Руки вверх!» есть старшая дочь от прошлых отношений. Пару недель назад стало известно о том, что Регина ждёт появления на свет еще одного малыша. Правда, супруги не комментировали скорое прибавление. Однако скрыть округлившийся живот Регина Бурд уже не может.
Ольга Кузьмина
Звезда сериала «Кухня» ждёт второго ребёнка. Об этом она сообщила в социальной сети. Актриса показала округлившийся живот. Стоит отметить, что Ольга не побоялась путешествовать по Турции на микроавтобусе на последних месяцах беременности. Кроме того, Кузьмина отправилась рожать дочь в Аргентину. Так, ребёнок и его родители получать гражданство этой страны.