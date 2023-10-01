Актриса Валерия Ланская отменила свадьбу с Эдгаром Голосным
36-летняя актриса Валерия Ланская и 32-летний балетмейстер Эдгар Голосной планировали сыграть свадьбу в августе, но с наступлением осени так и не узаконили отношения. Стало известно, что влюбленные расстались.
Актриса уже выбирала меню, отправляла приглашения и примеряла платье. Звезда кино намеревалась сменить несколько нарядов.
Голосной в беседе с журналистами причину отмены свадьбы не раскрыл. При этом, танцор заявил в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ, что в настоящее время не общается с Валерией.
Искра между знаменитостями проскочила семь лет назад, однако тогда Ланская выбрала первого мужа, кинорежиссера Станислава Иванова. О причинах расставания с ним Валерия не поведала. Однажды она отметила, что ради большой любви можно многое простить, в том числе неверность в браке, пишет «Стархит».