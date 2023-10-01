Валерия Ланская отменила свадьбу

36-летняя актриса Валерия Ланская и 32-летний балетмейстер Эдгар Голосной планировали сыграть свадьбу в августе, но с наступлением осени так и не узаконили отношения. Стало известно, что влюбленные расстались.

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Актриса уже выбирала меню, отправляла приглашения и примеряла платье. Звезда кино намеревалась сменить несколько нарядов.

Голосной в беседе с журналистами причину отмены свадьбы не раскрыл. При этом, танцор заявил в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ, что в настоящее время не общается с Валерией.