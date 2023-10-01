Балерина Анастасия Волочкова рассказала в шоу "Ты не поверишь" о дорогостоящем подарке от поклонника.

По словам Волочковой, ее ухажер преподнес ей кольцо с бриллиантом с 4,9 карата стоимостью более пяти миллионов рублей. Артистка отметила, что этот поклонник не ее новый возлюбленный. Звезда уверила, что мужчина просто ее очень сильно любит и восхищается.

Волочкова также намекнула на новые отношения. Она рассказала, что ее партнер не ревнует из-за подарков ухажеров.

В сентябре Волочкова рассказала, как в 1996 году незнакомец купил ей билеты до Киева, куда танцовщице надо было попасть на Международный конкурс артистов балета. Звезда объяснила, что в тот период у их семьи не было денег.