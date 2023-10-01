«Замуж не собираюсь». Сябитова рассказала о личной жизни
Главная сваха страны Роза Сябитова к своему 61 году уже дважды побывала замужем. Но вновь под венец телезвезда не спешит, а представителей противоположного пола называет «непозволительной роскошью».
По словам Сябитовой, она находится в том возрасте, когда следует беречь свои физические и эмоциональные силы. Поэтому сваха радуется всему, что у нее есть, и не стремится к чему-то, чем она пока не обладает.
Где теперь молодежи общаться и искать свою любовь, «Вечерняя Москва» узнала у Розы Сябитовой. По словам теледивы, делать великую трагедию из ухода из России приложения для знакомств Tinder не стоит.
В эфир вернулось шоу «Давай поженимся!». Для съемок программы подготовили новую студию: теперь советы и прогнозы относительно возможных союзов будет также давать искусственный интеллект.