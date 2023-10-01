Лопес и Аффлек повздорили из-за объятий актера с бывшей женой

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек устроили жаркую дискуссию в машине после объятий актера с Дженнифер Гарнер: фото
Бен Аффлек продолжает подавать смешанные сигналы о своей личной жизни. Вроде как он счастлив в браке с Джей Ло и демонстрирует это буквально на каждой красной дорожке: то страстным поцелуем, то влюбленным взглядом. Однако в обычной жизни папарацци все чаще удается застать супругов не в лучшем расположении духа. Масла в огонь подливают и подписчики, которые все время предсказывают звездам скорый развод. А все из-за классического покерфейса, с которым Бен не расстается в последнее время.
Но все же есть один человек, с кем свою угрюмую мину актер стабильно меняет на довольную улыбку. И это не законная жена, а бывшая супруга и мама его троих детей — актриса Дженнифер Гарнер. Фанаты уже не раз обсуждали их теплые встречи. А теперь, кажется, и сама Джей Ло решила о них поговорить.
Судя по новым фото, которыми поделилось издание Page Six, беседа получилась не из приятных: эмоции у обоих написаны на лице. Сравним, пожалуй, эту сцену в машине с похожей, которая произошла две недели назад. Декорации все те же, но Джен другая — и вот Бен уже не напряженно что-то обсуждает, а мило прислоняется к бывшей жене. В общем, мы реакцию Джей Ло понимаем: у нас бы тоже возникло несколько вопросов.