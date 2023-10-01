Лопес и Аффлек повздорили из-за объятий актера с бывшей женой

Бен Аффлек продолжает подавать смешанные сигналы о своей личной жизни. Вроде как он счастлив в браке с Джей Ло и демонстрирует это буквально на каждой красной дорожке: то страстным поцелуем, то влюбленным взглядом. Однако в обычной жизни папарацци все чаще удается застать супругов не в лучшем расположении духа. Масла в огонь подливают и подписчики, которые все время предсказывают звездам скорый развод. А все из-за классического покерфейса, с которым Бен не расстается в последнее время.

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Но все же есть один человек, с кем свою угрюмую мину актер стабильно меняет на довольную улыбку. И это не законная жена, а бывшая супруга и мама его троих детей — актриса Дженнифер Гарнер. Фанаты уже не раз обсуждали их теплые встречи. А теперь, кажется, и сама Джей Ло решила о них поговорить.

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