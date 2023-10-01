Дочь Майкла Джексона раскритиковали из-за макияжа

Дочь певца Майкла Джексона, 25-летняя Пэрис, закрыла доступ к комментариях в своих социальных сетях из-за критики ее внешности. Об этом сообщает Fox news.

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На днях девушка опубликовала видеоролик с красной дорожки мероприятия, проходящего в рамках Недели моды в Париже. Она была одета в комбинезон с глубоким вырезом, девушка также сделала себе смелый макияж.

"Боже мой, она выглядит такой старой. Пропустил момент, когда она так быстро выросла"; "Она симпатичная, но выглядит старше меня"; "Здесь она определенно выглядит не на 25 лет", - написали в комментариях.

При этом другие поклонники девушки пытались защитить модель, утверждая, что неудачное освещение прибавило ей возраст на камере.

"Расслабьтесь, из-за света падает тень на ее лицо. И почему возраст - ярлык, обозначающий нежелательные стандарты красоты? Она прекрасна и заслуживать хорошего отношения", - возмутился подписчик Джексон.