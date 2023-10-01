Юмористка, телеведущая и актриса умеет и любит удивлять фанатов неожиданными преображениями. Буквально месяц назад Екатерина появилась в непривычном образе — правда, тогда все перемены во внешности произошли исключительно для роли в новом фильме. А вот на этот раз все уже по-настоящему. Варнава неожиданно для всех (и кажется, даже для самой себя) рассталась с длинными волосами и сделала элегантное каре.

А вот в серии сторис Екатерина была более разговорчива и призналась, что в последний раз ходила с такими короткими волосами в детстве. И заодно поделилась шуточными планами: мол, новую стрижку собирается укладывать только в течение первых 4 дней, а потом энтузиазм закончится (что ж, все мы там были). Ну а пока укладка на высоте, актриса с пристрастием расспросила своего помощника о том, на что его провоцирует свежая прическа. Мужчина, хоть и женат, эмоций от яркого образа сдержать не смог. Ну а мы ограничимся менее горячими комплиментами: Екатерине такая стрижка действительно очень идет!