Бывшая жена Гуфа призналась, что хочет отдохнуть от детей

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай пожаловалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на своих детей.

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Айза рассказала, что устала от сыновей Сэма и Элвиса. Звезда обратилась к поклонникам, попросив свозить ее на отдых.

"24 на семь с детьми - это не мое", - написала блогерша.

Айза воспитывает двух сыновей от разных браков. Первенец звезды Сэм родился в союзе блогерши с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). Звезды поженилась в 2008-м и развелись в 2013-м. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях. В августе 2023 года бизнесвумен призналась, что прошла сепарацию от музыканта, и попросила поклонников ее поздравить.