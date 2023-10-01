В Сети появилось видео драки звезд «Дома-2» Тиграна и Юлии Салибековых на глазах у четырехлетнего сына
Пары, образованные на съемках реалити-шоу «Дом-2», крайне редко расходятся мирно. Как правило, вслед за объявлением о разрыве следует череда взаимных обвинений во всех смертных грехах. Вот и Тигран и Юлия Салибековы не стали исключением из этого печального правила. В мае 2022 года супруги и родители троих детей развелись, а вчера Юлия обвинила бывшего мужа в попытке без спроса увезти сына, а заодно и в рукоприкладстве.
В аудиосообщении в своем телеграм-канале женщина рассказала, что Тигран неожиданно пришел в детский сад и попытался забрать 4-летнего Баграта (который, по словам Юлии, в последний раз видел отца год назад). Мать согласия не дала и примчалась в сад, опасаясь, что бывший муж отвезет ребенка прямиком на телестройку. Затем, по словам женщины, Тигран начал снимать их перепалку на телефон — все ради контента для «Дома-2». Тут экс-супруга Салибекова пришла в ярость и разбила гаджет. «Если ты, дружок, пришел делать контент, то твой контент будет дорогим», — заявила Юлия. Ну а дальше все как в тумане: потасовка, побои, полиция...
И вот сегодня в Сети появилось видео той самой драки. Его выложил в своем телеграм-канале сам Тигран, который решил ответить на обвинения бывшей.
«Не хотел это видео выставлять на всеобщее обозрение, но она на протяжении двух лет постоянно врет и рассказывает в соцсетях и детям в том числе, что я ее бью, бил... В соцсетях она рассказывает, что я выхватил у нее телефон первый и набросился с кулаками. Поэтому прикрепляю видео, смотрите, как было на самом деле. Она меня начала оскорблять при заведующей, обзывать крысой... Мне пришлось достать телефон и защитить себя. Потом она выхватила у меня телефон, выкинула и набросилась с кулаками»
Напомним, до этого с обвинениями в насилии в адрес своего бывшего возлюбленного Мондезира Свет-Амура выступила еще одна звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова. Похоже, налицо тренд, которому точно не нужно следовать.