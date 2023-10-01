В Сети появилось видео драки звезд «Дома-2» Тиграна и Юлии Салибековых

«Не хотел это видео выставлять на всеобщее обозрение, но она на протяжении двух лет постоянно врет и рассказывает в соцсетях и детям в том числе, что я ее бью, бил... В соцсетях она рассказывает, что я выхватил у нее телефон первый и набросился с кулаками. Поэтому прикрепляю видео, смотрите, как было на самом деле. Она меня начала оскорблять при заведующей, обзывать крысой... Мне пришлось достать телефон и защитить себя. Потом она выхватила у меня телефон, выкинула и набросилась с кулаками»