Бывшая невеста Гришечкина решилась сделать пластику «за его счет»
Бывшая невеста актера Вячеслава Гришечкина и продюсер Диана Бичарова заявила, что планирует сделать пластику лица из-за травли поклонников артиста в соцсетях. Об этом женщина рассказала kp.ru.
Она призналась, что фанаты Гришечкина буквально затравили ее, обзывая «уродиной».
«Кто-то даже написал, что я старше [певицы] Славы… И грудь у меня ненастоящая — за его счет сделала, и физиономия — хищная», — посетовала женщина.
При этом Бичарова не стала скрывать, что видит несовершенства в своей внешности.
«У меня действительно ярко выраженные кольца Венеры на шее, плюс подбородок — все это придает мне лет десять! Но это не повод бесконечно оскорблять меня», — подчеркнула она.
Женщина уже прошла консультацию у челюстно-лицевого хирурга, который предложил ей сделать лазерную липосакцию, чтобы подтянуть подбородок.
«Еще можно немного подтянуть щеки. А так называемые кольца Венеры на шее можно подкорректировать «уколами красоты». Они станут менее выразительными», — сказал врач Бичаровой Александр Вдовин.
На днях блогерша Айза опубликовала свои первые фото после пластики, назвав их «максимальным уродством».