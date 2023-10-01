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Бывшая невеста Гришечкина решилась сделать пластику «за его счет»

Бывшая невеста актера Вячеслава Гришечкина и продюсер Диана Бичарова заявила, что планирует сделать пластику лица из-за травли поклонников артиста в соцсетях. Об этом женщина рассказала kp.ru.

Бывшая невеста Гришечкина решилась сделать пластику «за его счет»
© Газета.ру

Она призналась, что фанаты Гришечкина буквально затравили ее, обзывая «уродиной».

«Кто-то даже написал, что я старше [певицы] Славы… И грудь у меня ненастоящая — за его счет сделала, и физиономия — хищная», — посетовала женщина.

При этом Бичарова не стала скрывать, что видит несовершенства в своей внешности.

«У меня действительно ярко выраженные кольца Венеры на шее, плюс подбородок — все это придает мне лет десять! Но это не повод бесконечно оскорблять меня», — подчеркнула она.

Женщина уже прошла консультацию у челюстно-лицевого хирурга, который предложил ей сделать лазерную липосакцию, чтобы подтянуть подбородок.

«Еще можно немного подтянуть щеки. А так называемые кольца Венеры на шее можно подкорректировать «уколами красоты». Они станут менее выразительными», — сказал врач Бичаровой Александр Вдовин.

На днях блогерша Айза опубликовала свои первые фото после пластики, назвав их «максимальным уродством».

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