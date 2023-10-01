Валерия Ланская отменила свадьбу

Актриса отменила свадьбу со своим избранником балетмейстером Эдгаром Голосным. Молодой человек прокомментировал расставание.

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В 2022 году Валерия Ланскся развелась со своим супругом спустя 7 лет брака. Актриса осталась одна воспитывать сына Артемия. С мальчиком она долго разговаривала, чтобы расставание родителей сильно не ударило по его психике.

«С сыном Артемием я долго и много разговаривала. Старалась все объяснить и ответить на все его вопросы. Привела примеры семей, где все сложилось иначе и родители постоянно ругаются», — рассказывала актриса.

Однако долго горевать в одиночестве она не стала. В начале текущего года стало известно, что актриса закрутила роман с танцором Эдгаром Голосным. Валерия с любовью и теплотой отзывалась о новом возлюбленном.

«Сейчас у меня в жизни началась новая страница. Эдгара я знаю давно. Мы познакомились девять лет назад в мюзикле «Граф Орлов». Я любима и люблю!», — отмечала актриса.

Влюбленнее планировали сыграть свадьбу к началу осени, но так и не расписались.

Валерия Ланскся и Эдгар Голосной все лето активно готовились к торжеству. Актриса уже примеряла свадебный наряд, отправляла приглашения, выбирала меню. Жених и невеста ответственно подошли к выбору месту празднования свадьбы. Лето закончилось, сентябрь тоже подошел к концу, а свадьба так и не состоялась.

Оказывается, что Валерия и Эдгар расстались. И похоже, что не на хорошей ноте. Экс-избранники даже не поддерживали общение. Голосной раскрыл секрет в ходе телефонного разговора с журналистами.