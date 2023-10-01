Ковальчук поздравила мужа с розовой свадьбой

Сегодня одна из самых красивых пар российского шоу-бизнеса — Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков, отмечает годовщину свадьбы. Певица нежно поздравила супруга, вспомнив, что десять лет назад так же шел дождь.

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Одна из самых красивых и крепких супружеских пар в российском шоу-бизнесе Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков всегда вызывали восторг у поклонников. Однако выставлять напоказ свое счастливое семейство артисты явно не торопятся. Именно поэтому в СМИ с регулярным постоянством появляются публикации о проблемах в звездном семействе, то и дело артистам пророчат развод.

За это время супруги успели дважды стать родителями — у них подрастают две дочери, младшей всего несколько месяцев, а также уже отмечают десятилетие свадьбы. С этим днем Юлия и поздравила супруга в социальной сети, опубликовав несколько свадебных фото.

«10 лет назад тоже лил сильный дождь, и мы навсегда решили, что это отличная примета. Тогда нас было двое, а теперь четверо. С нашим днем, любимый», — подписала свадебные фото Юлия.