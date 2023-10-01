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Виктория Боня показала реакцию Камбарова на свою пластику

В видеоролике она изначально предупредила знакомого, что изменения еще не стали идеальным, поскольку у нее держится послеоперационный отек.

Виктория Боня показала реакцию Камбарова на свою пластику
© РИА Новости

Виктория Боня недавно сделала пластическую операцию на глазах. Несмотря на то что результаты не были представлены широкой публике, она уже продемонстрировала свои изменения друзьям. На своем канале в Telegram Виктория опубликовала видео с реакцией визажиста Сердара Камбарова, сообщает издание boda.

В этом ролике она упомянула о своих послеоперационных отеках, но также выразила гордость своими губами и новым взглядом. Сердар сказал, что она теперь похожа на молодую Ирину Безрукову, хотя изначальные намерения Виктории стать похожей на Беллу Хадид.

Кроме того, Виктория вложила 20 миллионов рублей в хирургическую операцию. Затем она начала сбор средств у своих поклонников, предлагая показать им свой новый облик за определенную сумму. Она намеревалась получить 39 миллионов рублей за свои фотографии после пластики, но из-за проблем с МВД сбор средств был приостановлен.