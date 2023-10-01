Виктория Боня показала реакцию Камбарова на свою пластику

В видеоролике она изначально предупредила знакомого, что изменения еще не стали идеальным, поскольку у нее держится послеоперационный отек.

Виктория Боня недавно сделала пластическую операцию на глазах. Несмотря на то что результаты не были представлены широкой публике, она уже продемонстрировала свои изменения друзьям. На своем канале в Telegram Виктория опубликовала видео с реакцией визажиста Сердара Камбарова, сообщает издание boda.

В этом ролике она упомянула о своих послеоперационных отеках, но также выразила гордость своими губами и новым взглядом. Сердар сказал, что она теперь похожа на молодую Ирину Безрукову, хотя изначальные намерения Виктории стать похожей на Беллу Хадид.