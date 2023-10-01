Валерию высмеяли из-за неудачного фотошопа

Певица выложила совместное фото с Александром Панайотовым, на котором оба не похожи на себя.

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Всем известно, что певица Валерия — ярый последователь ЗОЖ, которая начинает день с йоги, тщательно следит за своим рационом и проходит аппаратные процедуры. Поэтому исполнительница «Часиков» в свои 55 лет может похвастаться отличной фигурой, которую она время от времени и демонстрирует в соцсетях. Ей явно не нужен фотошоп, честные снимки вполне могут служить мотивацией для других женщин.

Однако неожиданно в эти выходные певица выложила совместное фото с Александром Панайотовым, на котором оба не похожи на себя. Невооруженным глазом заметно, что перед публикацией фото обработали в специальной программе, визуально вытягивающей фигуры. В итоге и Валерия, и Панайотов выглядят не стройными, а смешными — как в королевстве кривых зеркал. «Слишком себя сфотошопили. Узкие!», «У меня в гостинице в Грузии висело зеркало, которое тоже делало меня узенькой и стройненькой», — забросали поклонники парочку комментариями.

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