Валерию высмеяли из-за неудачного фотошопа
Певица выложила совместное фото с Александром Панайотовым, на котором оба не похожи на себя.
Всем известно, что певица Валерия — ярый последователь ЗОЖ, которая начинает день с йоги, тщательно следит за своим рационом и проходит аппаратные процедуры. Поэтому исполнительница «Часиков» в свои 55 лет может похвастаться отличной фигурой, которую она время от времени и демонстрирует в соцсетях. Ей явно не нужен фотошоп, честные снимки вполне могут служить мотивацией для других женщин.
Однако неожиданно в эти выходные певица выложила совместное фото с Александром Панайотовым, на котором оба не похожи на себя. Невооруженным глазом заметно, что перед публикацией фото обработали в специальной программе, визуально вытягивающей фигуры. В итоге и Валерия, и Панайотов выглядят не стройными, а смешными — как в королевстве кривых зеркал. «Слишком себя сфотошопили. Узкие!», «У меня в гостинице в Грузии висело зеркало, которое тоже делало меня узенькой и стройненькой», — забросали поклонники парочку комментариями.
Зачем певице, которая и без фотошопа выглядит отлично, понадобилась прибегать к такому приему, не очень понятно. Напомним, не так давно в фотошопе обвинили Настю Ивлееву: она решила добавить своей фигуре «немного изгиба». Также любит прибегать к различным программам, которые улучшают фото, Анастасия Волочкова, Анна Семенович, Наталья Рудова.