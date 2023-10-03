Ханна поделилась с поклонниками, когда плакала из-за Пашу

Артистка провела в личном блоге рубрику «вопрос/ответ». Фолловеры задали Ханне вопросы, певица ответила на некоторые из них.

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Подписчики поинтересовались, ругались ли когда-нибудь супруги и могут ли они после конфликтов не разговаривать.

Ханна призналась, что они с Пашу ругаются, но стараются поддерживать контакт. По словам артистки, после ссоры они с супругом могут «дуться» день-два, затем вновь мирятся.

Порой Ханна плачет из-за своего эмоционального состояния. Певица рассказала, что у нее порой накапливается усталость и она может разрыдаться от грубого слова или недостаточного внимания со стороны супруга.

Также поклонники поинтересовались, ревнуют ли возлюбленные друг друга.

«У нас в отношениях нет ревности. Мы отдаемся друг другу на сто процентов, мы вместе на сто процентов. У нас нет друг от друга секретов, недосказанности, недопонимания», - ответила Ханна.