Комик Надя Джабраилова рассказала о причинах развода с мужем

Стендап-комик Надежда Джабраилова развелась с мужем полтора года назад. О расставании с Игорем Джабраиловым она решила сообщить во время одного из юмористических выступлений — с шутками, как и полагается. Тогда поклонникам могло показаться, что разрыв получился спонтанным, ведь еще за пару месяцев до этого Надя со сцены рассказывала о жизни в браке, давая понять, что все в порядке. Накануне она впервые честно рассказала, как на самом деле все произошло.

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В свежем интервью на YouTube-канале FAMETIME TV Джабраилова призналась, что расставание было постепенным, а инициатором стала вовсе не она:

«Это все было сделано как будто моими руками, как будто я подала на развод. Он очень хотел разводиться, но не подавал на развод. А я очень не хотела разводиться, но сама подала».

О причинах развода Надя тоже упоминала и честно поделилась: с ней в браке в определенный момент стало тяжело.

«Много причин. Взрослая жизнь началась, и со мной ему было сложно: в какой-то момент я перестала улыбаться, ушла в свои страдания. Выгорание произошло. У меня была депрессия какое-то время. Со мной было тяжело. Это первый момент. Второй — ему, наверное, хотелось чего-то большего. Я не знаю... Это привело к событию, которое все разрушило в итоге», — раскрыла она в разговоре с Лаурой Джугелией.