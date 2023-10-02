Костенко разозлилась из-за вопроса о поле будущего ребенка

Недавно супруги Тарасовы заявили, что ждут четвертого ребенка. Поклонники были рады за пару и стали поздравлять их с пополнением в семье. Однако вскоре начались вопросы про пол будущего малыша, которые разозлили модель.

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«Кто у вас» — один из нелюбимых мной вопросов. Да, эта тема остается по-прежнему деликатной и нужно входить в очень узкий круг, чтобы спрашивать женщину первой насчет пола будущего малыша», - написала Анастасия.

Тарасова призналась, что они с супругом еще не знают, кто у них будет. В планах супругов устоить гендер-пати, на котором они узнают, кто у них будет.

Анастасия рассказала, что у нее на протяжении всех беременностей не было предчувствия, кто у нее будет. По словам девушки, она просто безусловно любила всех малышей.