Анастасия Костенко разозлилась из-за вопроса о поле будущего ребенка
Недавно супруги Тарасовы заявили, что ждут четвертого ребенка. Поклонники были рады за пару и стали поздравлять их с пополнением в семье. Однако вскоре начались вопросы про пол будущего малыша, которые разозлили модель.
«Кто у вас» — один из нелюбимых мной вопросов. Да, эта тема остается по-прежнему деликатной и нужно входить в очень узкий круг, чтобы спрашивать женщину первой насчет пола будущего малыша», - написала Анастасия.
Тарасова призналась, что они с супругом еще не знают, кто у них будет. В планах супругов устоить гендер-пати, на котором они узнают, кто у них будет.
Анастасия рассказала, что у нее на протяжении всех беременностей не было предчувствия, кто у нее будет. По словам девушки, она просто безусловно любила всех малышей.
Некоторое время пара не была готова рассказать о беременности Анастасии из-за токсикоза. По словам Костенко, такое состояние мучало ее несколько месяцев. В какой-то момент она плакала из-за постоянного чувства тошноты. О пополнении в семье они заявили только после окончания токсикоза.