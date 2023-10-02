Агату Муцениеце раскритиковали за одну деталь на фото

Актриса Агата Муцениеце мастерски играет на контрастах и неизменно будоражит умы подписчиков в соцсетях. Очередная фотография экс-супруги Павла Прилучного не стала исключением. В кадре девушка расслабленно позирует на фоне моря в Геленджике: без макияжа, с пучком на голове и в повседневном наряде. Казалось бы, ничего сверъестественного. Но не для поклонников Агаты.

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Рядовая курортная фотокарточка вызвала бурную дискуссию. Одни восхищены естественной красотой актрисы и безупречным видом без грамма косметики и хирургических вмешательств. Другие в ужасе: мол, артистка вся в морщинах, старость — не радость. Третьи с упоением сравнивают внешность Агаты Муцениеце и Зепюр Брутян (нынешней супруги Павла Прилучного) и даже констатируют сходство. Противники данной теории, оказавшись в большинстве, тут же приводят опровергающие доводы.

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Есть на фото еще один нюанс, который не оставил равнодушными подписчиков актрисы. Все, мол, хорошо, но почему бы Агате не надеть бюстгальтер, не понимают они.

«А это сейчас так модно выставлять соски напоказ?», «Классно выглядишь, но лифчик-то надеть можно ведь», — возмущаются в комментариях.