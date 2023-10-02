«От боли я заплакала». Актриса Наталья Бардо получила травму шеи
Актриса Наталья Бардо сообщила, что сильно повредила шею. Подробностями артистка поделилась в личном блоге.
Знаменитость рассказала, что она решила прокатиться на водном тюбинге, так как любит активный отдых.
«Организаторы (к их лодке мы были привязаны) стали увеличивать скорость — Эрик и Марюс кричали: „Быстрее, быстрее!“. Тогда ребята на лодке стали делать резкие повороты, чтобы нас подбрасывало на волнах примерно на метр. Я стала удерживать Эрика ногами, руками сама еле держалась за поручни. На первом повороте у меня улетели с головы очки, на втором — резинка с волос, третий поворот был очень резким, нас сильно подбросило и я почувствовала адскую боль в шейном отделе. От боли я заплакала. Нас еще везли до берега и каждая кочка была кинжалом в шею. Я испугалась, что шея вообще сломалась — очень сильная боль!» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — начала свой рассказ Бардо.
Наталья добавила, что врача не оказалось в отеле, поэтому она просто выпила обезболивающее.
«Я полчаса проплакала в номере. Сделала компресс из диклофенака. Уже записалась в Москве на МРТ, скоро вылетаем домой. Я очень переживаю — меня ждут съемочные дни и сложные, почти трюковые сцены… Чем это все закончится, я сейчас не знаю. Шея болит очень. Спать не могу. Пересмотрела уже все ролики, как люди слетают с этих тюбингов с вывихнутыми руками и бьются об воду. Я не раз каталась на них, но такой скорости не было никогда. Не успела даже ничего осознать. Экстрим — это, конечно, здорово, но только тогда, когда он не вредит здоровью. Берегите себя!» — заключила она.