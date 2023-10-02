«От боли я заплакала». Актриса Наталья Бардо получила травму шеи

«Я полчаса проплакала в номере. Сделала компресс из диклофенака. Уже записалась в Москве на МРТ, скоро вылетаем домой. Я очень переживаю — меня ждут съемочные дни и сложные, почти трюковые сцены… Чем это все закончится, я сейчас не знаю. Шея болит очень. Спать не могу. Пересмотрела уже все ролики, как люди слетают с этих тюбингов с вывихнутыми руками и бьются об воду. Я не раз каталась на них, но такой скорости не было никогда. Не успела даже ничего осознать. Экстрим — это, конечно, здорово, но только тогда, когда он не вредит здоровью. Берегите себя!» — заключила она.