Эммануил Виторган впервые за долгое время вышел в свет с женой и дочками

83-летний актер Эммануил Виторган вместе с 61-летней супругой Ириной Млодик и детьми впервые за долгое время вышел в свет. Звездная семья появилась на премьере кино, в котором одну из ролей сыграл Виторган.

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Эммануил пришел в светло-сером пиджаке и темных брюках, а Ирина надела ярко-зеленый костюм. Дочки супругов вышли на красную дорожку в милых платьях: 5-летняя Этель — в сине-белом, а 4-летняя Клара — в нежно-розовом.