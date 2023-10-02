"Сломал мне психику". Девушка Милохина — о первых отношениях

«По большей части, я вернулся в Москву из-за Юлии, а потом уже друзья, работа… Когда внутри есть ощущение проблемы, я не могу ничем заниматься, мне все становится неинтересно. Как будто Юля — моя мотивация. Мы увиделись, но держались на расстоянии. Мне кажется, у девушки должен появиться рядом парень, когда ей плохо. Уверен, что он у Юли есть», — говорил Милохин.