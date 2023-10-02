"Сломал мне психику". Девушка Милохина — о первых отношениях

Блогер Юлия Гаврилина призналась, что первый парень, с которым она поцеловалась в 16 лет, сломал ей психику. Об этом пишет «СтарХит».
«Надеюсь, никогда не увидимся с ним. Но на самом деле не держу зла на него. Хотя он не очень приятно поступал со мной, сломал мне психику», — пожаловалась Гаврилина.
Незадолго до этого блогер Даня Милохин, с которым Гаврилина состоит в отношениях, жаловался, что редко видится со своей девушкой, потому что она живет в Москве, а он — в Дубае. Известный тиктокер рассказал, что приехал к ней в столицу, однако возлюбленная держалась отстраненно. Милохин предположил, что рядом с Гаврилиной есть другой молодой человек.
«По большей части, я вернулся в Москву из-за Юлии, а потом уже друзья, работа… Когда внутри есть ощущение проблемы, я не могу ничем заниматься, мне все становится неинтересно. Как будто Юля — моя мотивация. Мы увиделись, но держались на расстоянии. Мне кажется, у девушки должен появиться рядом парень, когда ей плохо. Уверен, что он у Юли есть», — говорил Милохин.