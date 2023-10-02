Виктория Боня показала реакцию дочери на ее лицо после операции

День за днем нарастает интрига вокруг Виктории Бони и ее нового лица, сделанного (на минуточку!) ни у абы кого, а у звездного голливудского хирурга, который прежде работал с самой красивой женщиной планеты Беллой Хадид. Телеведущая то и дело приоткрывает или факты о пластической операции, или реакцию близких на ее преображение. И второе, судя по всему, Вику очень смущает.

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В Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) звезда «Дома-2» честно призналась, что видеть эмоции родных и друзей каждый раз, снимая огромные очки, прикрывающие лицо, — нелегко. Следом она показала скриншот разговора с дочерью по видеосвязи — шок Анджелины говорит сам за себя!

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Затем Боня показала реакцию друга визажиста Сердара Камбарова, который пару дней назад уже высказался о новой внешности Вики. По ее словам, он сперва даже боялся смотреть и не поворачивал голову. В конце концов, шоу состоялось и Сердар посмотрел на селебрити, правда от прежней Виктории он там мало что обнаружил. И хотя результат на данный момент не ужасен, сказал он, перед ним стоял совершенно другой человек. А знаменитость после такого даже призадумалась, стоит ли и дальше демонстрировать последствия операции окружающим.