Алекс Малиновский впервые показать дочь и раскрыл ее имя

Несколько недель назад Алекс Малиновский шокировал общественность неожиданной новостью – он стал отцом! А сегодня музыкант впервые раскрыл имя малышки.

Отметим, что о личной жизни Алекса Малиновского ходят много слухов и догадок. Мужчина предпочитает не комментировать отношения. Публика даже не знает, кто стал матерью наследницы. Не исключено, что артист прибег к методам суррогатного материнства. Несколько минут назад в микроблоге певица появилась трогательное видео. На нем Алекс держит свою дочь за ходунки, помогая ей ходить. Судя по публикации, девочка родилась гораздо раньше сентября.