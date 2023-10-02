«А кто мать?»: Алекс Малиновский впервые показать дочь и раскрыл ее имя
Несколько недель назад Алекс Малиновский шокировал общественность неожиданной новостью – он стал отцом! А сегодня музыкант впервые раскрыл имя малышки.
Отметим, что о личной жизни Алекса Малиновского ходят много слухов и догадок. Мужчина предпочитает не комментировать отношения. Публика даже не знает, кто стал матерью наследницы. Не исключено, что артист прибег к методам суррогатного материнства. Несколько минут назад в микроблоге певица появилась трогательное видео. На нем Алекс держит свою дочь за ходунки, помогая ей ходить. Судя по публикации, девочка родилась гораздо раньше сентября.
«Малиновская Вера Александровна», — кратко написал музыкант.
В комментариях поклонники поздравляют артиста. Конечно, не обошлось и без сообщений про мать девочки. Публика все еще надеется раскрыть эту тайну.
«С дочерью познакомили, а когда будет знакомство с девушкой?», «Какое чудесное имя», «А он разве не с Лазаревым?», «Рада за вас, очень неожиданно, учитывая ваше прошлое», «Хотим знакомство с вашей избранницей», «А личико покажите», «Сколько Вере уже?», «Поздравляем. Это счастье», – пишут поклонники.