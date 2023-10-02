Дженнифер Энистон назвала четыре секрета молодости
Дженнифер Энистон поделилась секретами своей впечатляющей физической формы. 54-летняя актриса дала пространное интервью журналу CR Fashion Book к 10-й годовщине его издания.
«Я пью много воды, ежедневно двигаюсь, пытаюсь есть натуральные, свежие продукты и спать так много, сколько могу. Это часть представляет для меня сложность, но она очень важна. Я вспоминаю о ней, когда мне не хватает сна».
Дженнифер также отметила, что тело – не единственная её забота, внутреннее, психологическое, состояние не менее значимо. Особенно, когда речь заходит об экранном времени.
«Я пытаюсь быть, действительно, осознанной по поводу того, что впускать в свою голову, - говорит она. - Это означает меньше просмотра теленовостей. Сейчас наш мир проходит через серьёзные изменения, и я знаю – все мы очень беспокоимся, но иногда я думаю, что это знак, чтобы мы убавили шум», - добавила актриса.
Что касается системы упражнений, то Энистон призналась, что является большой фанаткой Pvolve – научно обоснованного метода, комбинирующего лёгкий, функциональный фитнес с работой на тренажёрах. «Я была мотивирована тренироваться совершенно иначе, нежели это делала в течение многих лет», - отметила Дженнифер. – Мне нравятся усложнённые занятия, и я чувствую себя сильнее и комфортнее в своём теле, когда посещаю их. Каждый раз это что-то другое, не думаю, что я занималась одним и тем же дважды».
Помимо интервью звезда «Друзей» снялась в фотосессии журнала. На чёрно-белых снимках Зои Гроссман она предстала в образах от Valentino и Bottega Veneta.