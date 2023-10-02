Дженнифер Энистон назвала четыре секрета молодости

«Я пытаюсь быть, действительно, осознанной по поводу того, что впускать в свою голову, - говорит она. - Это означает меньше просмотра теленовостей. Сейчас наш мир проходит через серьёзные изменения, и я знаю – все мы очень беспокоимся, но иногда я думаю, что это знак, чтобы мы убавили шум», - добавила актриса.