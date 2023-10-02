Серябкина поделилась первыми кадрами с крещения сына
Крестной мамой Луки стала певица Кети Топурия.
Певица Ольга Серябкина три года назад вышла замуж за Георгия Начкебию. А в конце 2022 года артистка впервые стала мамой — она подарила супругу сына Луку.
Сегодня в личном блоге знаменитость сообщила, что она крестила своего маленького наследника. Таинство прошло в храме Христа Спасителя. Также Ольга поделилась первыми фотографиями с крещения.
На одной из них певица держит Луку на руках, а рядом стоит Кети Топурия — крестная мама мальчика.
«Светлый день нашего Луки» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписала пост Серябкина.
Напомним, Кети и Ольга дружат на протяжении многих лет. В прошлом году они познакомили своих сыновей, которые стали не разлей вода. К слову, своего наследника Топурия родила в начале 2021 года.