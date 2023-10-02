Серябкина поделилась первыми кадрами с крещения сына

Крестной мамой Луки стала певица Кети Топурия.

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Певица Ольга Серябкина три года назад вышла замуж за Георгия Начкебию. А в конце 2022 года артистка впервые стала мамой — она подарила супругу сына Луку.

Сегодня в личном блоге знаменитость сообщила, что она крестила своего маленького наследника. Таинство прошло в храме Христа Спасителя. Также Ольга поделилась первыми фотографиями с крещения.

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На одной из них певица держит Луку на руках, а рядом стоит Кети Топурия — крестная мама мальчика.

«Светлый день нашего Луки» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписала пост Серябкина.