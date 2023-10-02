"Монахиня". Бывшая жена Гуфа высказалась о его новой девушке
Блогер Юлия Королева в рамках беседе с фанатами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) отреагировала на поцелуй ее пока что мужа Гуфа с другой девушкой.
«Вероятнее всего, это монахиня, так что благословляю. На более сильную откровенность, типа меня, он вряд ли решится, потому что это фу. Да и я развратная. Помогите!» — пошутила Королева.
Она также призналась, что у нее сложный характер: девушка считает себя невнимательной и обижается из-за мелочей. По словам Королевой, она может устроить «мексиканский сериал» без видимой на то причины.
«Не умею удерживать людей, друзей, кто уходит, — никого не стремлюсь вернуть, хоть и могу переживать об этом. Могу пропасть от близких и не звонить долгое время», — пожаловалась блогер.
24 апреля 2023 года рэпер Алексей Долматов (Гуф) рассказал, что разводится с Юлией Королевой. По словам певца, он продолжит участвовать в жизни их общей дочери Тины. В мае пара воссоединилась, но ненадолго. 28 июня Гуф опубликовал личную переписку с супругой, в которой она заявляет об окончательном разрыве с артистом.