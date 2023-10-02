"Монахиня". Бывшая жена Гуфа высказалась о его новой девушке

Блогер Юлия Королева в рамках беседе с фанатами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) отреагировала на поцелуй ее пока что мужа Гуфа с другой девушкой.

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«Вероятнее всего, это монахиня, так что благословляю. На более сильную откровенность, типа меня, он вряд ли решится, потому что это фу. Да и я развратная. Помогите!» — пошутила Королева.

Она также призналась, что у нее сложный характер: девушка считает себя невнимательной и обижается из-за мелочей. По словам Королевой, она может устроить «мексиканский сериал» без видимой на то причины.

«Не умею удерживать людей, друзей, кто уходит, — никого не стремлюсь вернуть, хоть и могу переживать об этом. Могу пропасть от близких и не звонить долгое время», — пожаловалась блогер.