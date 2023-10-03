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Ксения Бородина возмутилась словам Собчак об отсутствии поддержки Блиновской

Телеведущая Ксения Бородина в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала отрывок из интервью Ксении Собчак, где журналистка сетовала, что никто из бывших подруг осужденной Блиновской не вступился за нее.

Бородина возмутилась словам Собчак об отсутствии поддержки Блиновской
© Газета.Ru

«Мне правда очень льстит, когда ты посвящаешь мне аж 2 Telegram-канала, когда в подводках к рекламе у тебя звучит мое имя, но когда ты откровенно врешь, мне это не нравится», — написала Бородина.

Телеведущая опубликовала скриншоты заголовках, на которых СМИ писали о том, что Бородина вступилась за блогера Елену Блиновскую на фоне проблем с налогами. Бородина подчеркнула, что по-прежнему вступается за своих друзей, причем не только публикациями в соцсетях.

«Есть люди, которые в тебе нуждаются, не забывай о них. На меня не переноси свои косяки перед людьми. Я знаю, что сложно пережить, что Блиновская свозила меня на шопинг в Париж, но я тебя успокою, я сама все оплачивала в магазинах, никто меня не одевал», — резюмировала Бородина.

9 августа Пресненский суд Москвы наложил арест на 12 банковских счетов создательницы «Марафона желаний». Арест наложен на 54 расчетных счета, половина из них принадлежит мужу Блиновской.

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