Бородина возмутилась словам Собчак об отсутствии поддержки Блиновской

«Есть люди, которые в тебе нуждаются, не забывай о них. На меня не переноси свои косяки перед людьми. Я знаю, что сложно пережить, что Блиновская свозила меня на шопинг в Париж, но я тебя успокою, я сама все оплачивала в магазинах, никто меня не одевал», — резюмировала Бородина.