Бородина возмутилась словам Собчак об отсутствии поддержки Блиновской

Телеведущая Ксения Бородина в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала отрывок из интервью Ксении Собчак, где журналистка сетовала, что никто из бывших подруг осужденной Блиновской не вступился за нее.
«Мне правда очень льстит, когда ты посвящаешь мне аж 2 Telegram-канала, когда в подводках к рекламе у тебя звучит мое имя, но когда ты откровенно врешь, мне это не нравится», — написала Бородина.
Телеведущая опубликовала скриншоты заголовках, на которых СМИ писали о том, что Бородина вступилась за блогера Елену Блиновскую на фоне проблем с налогами. Бородина подчеркнула, что по-прежнему вступается за своих друзей, причем не только публикациями в соцсетях.
«Есть люди, которые в тебе нуждаются, не забывай о них. На меня не переноси свои косяки перед людьми. Я знаю, что сложно пережить, что Блиновская свозила меня на шопинг в Париж, но я тебя успокою, я сама все оплачивала в магазинах, никто меня не одевал», — резюмировала Бородина.
9 августа Пресненский суд Москвы наложил арест на 12 банковских счетов создательницы «Марафона желаний». Арест наложен на 54 расчетных счета, половина из них принадлежит мужу Блиновской.