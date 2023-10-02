Звезды, которые хотят ребенка определенного пола

Что объединяет этих многодетных мам?

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Оксана Самойлова

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Оксана Самойлова родила Джигану троих дочерей — Ариелу, Лею и Майю. Однако пара мечтала о мальчике. Чудо свершилось! В семье появился наследник. Рожала Самойлова в Америке. Ей делали кесарево сечение. Она быстро восстановилась и показывала, как гуляет с маленьким Давидом возле океана.

Анастасия Костенко

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Анастасия Костенко мама дочек Миланы и Евы. В прошлом году знаменитость подарила своему супругу Дмитрию Тарасову сына. Для супругов это первый опыт воспитания мальчика. Кроме того, Анастасия сейчас ждёт появления на свет четвертого ребёнка. Наверное, сейчас будущим родителям уже не важен пол малыша, но футболист признался, что хочет второго сына.

Ирина Сашина

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Ведущая утренней программы «Настроение» на канале ТВ Центр успевает строить карьеру и воспитывать четверых детей. У Ирины три сына — Герман, Роман и Александр. Она всегда мечтала о дочке. В 2014 году телеведущая стала мамой в четвертый раз.

«Было столько предсказаний и примет по поводу очередного парня. А родилась девочка, принцесса! Я до сих пор не могу поверить своему счастью!», — рассказывала Сашина после рождения Марии.

Виктория Бекхэм

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