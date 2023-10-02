Кети Топурия стала крестной мамой сына Ольги Серябкиной
Бывшая солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина два года назад стала мамой - в ноябре 2021 года у нее родился сын, которому дали имя Лука. Недавно певица и ее супруг крестили малыша. Таинство прошло в храме Христа Спасителя. А крестной мамой стала Кети Топурия.
Ольга Серябкина опубликовала несколько фото с таинства на своей странице в социальных сетях. На одном из снимков она держит сына, завернутого в полотенце, а рядом стоит Кети Топурия.
"Светлый день нашего Луки", - подписала на снимки.
О событии рассказала и Кети Топурия.
"Вчера у нас был очень важный день. Теперь я крестная мама Луки. Спасибо за доверие, люблю", - написала она.
О том, что Ольга Серябкина вышла замуж, стало известно в 2020 году. По ее словам, ее супруг человек не медийный. Певица признавалась, что до замужества ее приоритеты были расставлены по-другому: на первом месте была карьера.