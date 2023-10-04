57-летняя Наталья Штурм показала живот после пластики

Поклонники артистки наперебой восхищаются смелостью своего кумира — Штурм недавно сделала пластическую операцию в области живота и на данный момент проходит восстановление.

«Прошло 2 мес реабилитации. Животик почти в норме», — написала Наталья в соцсетях.

Однако нашлись и хейтеры звезды, которые увидели в посте Штурм лишний повод для критики. Кто-то даже сравнил танцы в видео артистки с танцами из соцсетей Бритни Спирс.