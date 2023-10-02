Бузова рассказала, состоит ли сейчас в отношениях

Прямо сейчас в московском кинотеатре «Иллюзион» проходит важное событие для певицы и телеведущей Ольги Бузовой — пресс-показ ее клипа, а скорее даже мини-фильма «Позови». Романтичная песня о любви (а о чем же еще?!), разумеется, спровоцировала массу вопросов, в том числе и о личной жизни. На них Оля охотно ответила на пресс-подходе. Корреспондентам Super удалось выяснить, свободно ли сердце артистки сейчас и какой он — мужчина ее мечты.

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Бузова развеяла все подозрения и честно призналась: на данный момент она не состоит в отношениях. И хотя главным приоритетом пока что являются работа и творчество, на ухаживания, к счастью, время тоже припасено. И, оказывается, Оля — завидная девушка, ведь, по ее собственным словам, поклонников у нее толпы. Видимо, именно этим и объясняется блеск в ее глазах, который так и кричит: певица счастлива!

«Это (работа и творчество. — Прим. ред.) не мешает принимать ухаживания и ощущать симпатию от огромного количества молодых людей. То есть я прям такая: "Ого, а так раньше можно было? Раньше можно было всех посмотреть, со всеми пообщаться, чтобы какой-то анализ провести?"».