«У меня много болячек»: Немоляева призналась, что заболела на гастролях
Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева призналась, что редко посещает светские мероприятия из-за проблем со здоровьем. При этом актрисе приходится переносить простуду на ногах из-за большого количества работы.
Так, артистка появилась на премьере российского сериала «Не дождетесь», в котором сыграла одну из ролей.
— У меня насморк, я беру морскую воду и пользуюсь утром и вечером и какие-то капли применяю. Ну, извините, дорогие зрители. Мне уже много лет, и у меня много болячек, поэтому ко врачам приходится обращаться. Но, конечно, лучше посидеть дома или пойти куда-нибудь в кино или театр и поработать, — поделилась Немоляева в комментарии для «МК».
Актриса считает, что причиной болезни стали кондиционеры в поездах, на которых она часто ездит на гастроли.
О проблемах со здоровьем в конце августа рассказала другая российская знаменитость — певица Лолита Милявская. Артистка призналась, что заработала бронхит и, несмотря на это, ей пришлось продолжить работать.
Певица также успела порассуждать на тему смерти. По ее словам, звезда планирует заранее уберечь родных от больших трат на ее похороны. А в одном из интервью артистка рассказала, что хочет предания своего тела кремации после смерти.