«У меня много болячек»: Немоляева призналась, что заболела на гастролях

— У меня насморк, я беру морскую воду и пользуюсь утром и вечером и какие-то капли применяю. Ну, извините, дорогие зрители. Мне уже много лет, и у меня много болячек, поэтому ко врачам приходится обращаться. Но, конечно, лучше посидеть дома или пойти куда-нибудь в кино или театр и поработать, — поделилась Немоляева в комментарии для «МК».