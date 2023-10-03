Ксения Бородина сравнила себя с Викторией Бекхэм

Ксения Бородина активно развивает социальные сети и часто беседует с поклонниками на разные темы. Телеведущая также интересуется модными тенденциями и нередко экспериментирует со стилем. Так, не раз она облачалась в брюки клеш. Фанаты экс-ведущей «Дома-2» оценили образ звезды и отметили, что брюки ей очень идут.

© Клео.ру

Брюнетка рассказала, кто вдохновил ее и привил любовь к штанам такого фасона. Оказалось, что Виктория Бекхэм тоже частенько надевает брюки клеш. Экс-супруга Курбана Омарова также нашла еще одно сходство с женой футболиста.

«У нас кстати с ней один рост, никогда не слышала, чтобы ее за это гнобили. Клеш мелким к лицу», – заявила знаменитость.

Стоит отметить, что в последнее время Бородина еще увлеклась психологией. Женщина даже решила пойти учиться в МГУ, чтобы приблизиться к мечте. Модель призналась, что учеба ей гораздо интереснее, чем готовка на кухне. П словам знаменитости, она не привыкла стоять у плиты и не нуждается в этом. Так, когда она приезжает домой, стол уже накрыт.