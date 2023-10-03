Лопес взорвала соцсети новыми фото: внимание на ноги

Певице, актрисе да и просто любимице Америки Дженнифер Лопес к званию Королевы и Богини не привыкать: под ее фотографиями в соцсетях эти эпитеты появляются регулярно.

И это не удивительно: образ Джей Ло и правда умопомрачительно хорош, так что мы в данном случае присоединились бы к восторженным комментаторам в запрещенной сети и добавили: Fashion Icon! Очень уж пришелся нам по душе ее лук в белоснежном платье-рубашке с гипертрофированно широкими рукавами. Босоножки на гигантском каблуке и платформе тоже впечатляют. Но у нас только один вопрос: как Джей Ло на них ходит? Это вообще возможно? Экстремальная красота.