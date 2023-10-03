Тодоренко рассказала, как лечит сколиоз

В 2022 году, находясь во второй беременности, телеведущая Регина Тодоренко поделилась информацией о своей долгой борьбе со сколиозом. Из-за деформации позвоночника медицинские эксперты советовали ей отказаться от домашних родов. Тодоренко рассказала о своем опыте противостояния заболеванию на своей странице в социальных сетях, передает Центральная Служба Новостей.

В последние годы блогер активно тренируется с целью укрепления спины и предотвращения дальнейших проблем со здоровьем. В качестве одного из методов реабилитации она выбрала плавание. В одной из видеозаписей Тодоренко сказала, что ей удалось проплыть целый километр во время интенсивной тренировки. С детства телеведущая сталкивается со сколиозом, при этом она всегда стремилась к активному образу жизни.