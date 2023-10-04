Телеведущая Дана Борисова рассказала в беседе с психологом Ольгой Поздняковой о своих романах с женатыми мужчинами и абортах. Запись беседы опубликована на YouTube-канале "СпецКорр".

По словам журналистки, она очень часто была любовницей в отношениях.

"Мужчины со мной изменяли своим женам. Это было очень долго. Привлекала меня в этом финансовая подпитка", - заявила Борисова.

Говоря об абортах, телеведущая указала, что у нее до 30 лет было девять абортов за семь лет. Она призналась, что всегда делала их по собственному желанию.

"Может был один или два случая, когда я поставила в известность мужчину", - сказала знаменитость.

Она также призналась, что даже сейчас не испытывает "особого сожаления, чувства вины по этому поводу".

"Диких переживаний у меня нет. Это бы мне испортило всю жизнь. Я для себя понимала, что это ошибка", - добавила телеведущая.

В июне Борисова рассказала, что сделала девять абортов до 30 лет. По словам звезды, она перенесла несколько медикаментозных абортов, а также прерывания беременности таблетками. Она объяснила, что в молодости была уступчива, не умела сказать "нет" мужчинам.