Звезда сериала «Ход королевы» Аня Тейлор-Джой сыграла вторую свадьбу

Актриса Аня Тейлор-Джой, известная своими ролями в таких кинокартинах, как «Ход королевы», «Сплит», «Ведьмак», прошлым летом сыграла тайную свадьбу в Америке с музыкантом Малкольмом МакРеем. Сегодня у пары случилось еще одно торжество. Джой и МакРей решили сыграть еще одну свадьбу, которая прошла в Италии. В Сети появились снимки, где актриса позирует в бежевом платье, расшитом камнями и украшенным изображением птиц. Свой образ звезда заключила белой фатой.