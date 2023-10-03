Пластический хирург предположила, какие операции могла сделать Васильева

«К 50-ти годам выработка женских половых гормонов практически завершается, и далеко не всем женщинам показана гормонозаместительная терапия — есть масса противопоказаний по состоянию здоровья. В этом возрасте организм уже практически не вырабатывает эластин и коллаген, что однозначно сказывается на состоянии кожи и ее тургоре. И еще один фактор старения — это резорбция (деградация) костной ткани, процесс, который начинается уже с 30-летнего возраста. В 70 лет гораздо хуже работает лимфатическая система. Поэтому естественно, что все возрастные изменения начинают обычно активно проявляться», — говорит Байрамукова.