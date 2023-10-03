Пластический хирург предположила, какие операции могла сделать Васильева

Пластический хирург предположила, какие операции могла сделать Татьяна Васильева
Эксперт считает, что звезда рано увлеклась пластикой.
Мадина Байрамукова, пластический хирург, в беседе с порталом «Страсти» поделилась мнением насчет вмешательств, с которыми столкнулась известная актриса Татьяна Васильева. По словам эксперта, Васильева увлеклась изменением внешности еще на заре развития пластической хирургии в нашей стране: «Можно предположить, что актриса еще 30 лет назад сделала ряд каких-то вмешательств, которые возможно сейчас и аукаются. Все это выражается в стойких отеках, пастозности вследствие наличия имплантатов — это мое предположение».
Хирург также считает, что такие перемены во внешнем виде звезды в немалой степени связаны с возрастным фактором.
«К 50-ти годам выработка женских половых гормонов практически завершается, и далеко не всем женщинам показана гормонозаместительная терапия — есть масса противопоказаний по состоянию здоровья. В этом возрасте организм уже практически не вырабатывает эластин и коллаген, что однозначно сказывается на состоянии кожи и ее тургоре. И еще один фактор старения — это резорбция (деградация) костной ткани, процесс, который начинается уже с 30-летнего возраста. В 70 лет гораздо хуже работает лимфатическая система. Поэтому естественно, что все возрастные изменения начинают обычно активно проявляться», — говорит Байрамукова.
Если говорить о конкретных процедурах и операциях, по мнению эксперта-хирурга, Васильевой провели круговую подтяжку и блефаропластику, кроме того, есть вероятность использования дермальных филлеров. Мадина посоветовала артистке обратить внимание на аппаратные методики, которые с большой вероятностью дадут отличный эффект на коже.