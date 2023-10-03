67-летняя Ким Кэттролл снялась для бренда Ким Кардашьян

Вот уж от кого мы точно не ожидали сотрудничества, так это от 67-летней актрисы Ким Кэттролл и голливудской звезды Ким Кардашьян, а они взяли и объединились (сходство имен очень кстати!). Экранная Саманта Джонс из «Секса в большом городе» на днях снялась для бренда нижнего белья SKIMS вместе с молодыми моделями.

© Кадр из фильма "Секс в большом городе 2"

Для рекламного ролика Кэттролл примерила сексуальное черное боди, как нельзя лучше подчеркивающее ее формы, и игриво призналась, что в наряде от тезки чувствует себя просто потрясающе и свободно — поклонники сражены наповал.

Super.ru

«Еще больше Саманты Джонс, пожалуйста», «Ким Кэттролл — икона!», «Мы можем просто поговорить о том, что несмотря на свой возраст, Ким Кэттролл выглядит невероятно?», «Саманта, забери все мои деньги!», «Если это говорит Ким Кэттролл, я бегу покупать боди прямо сейчас», — написали комментаторы в запрещенной соцсети.

Короче говоря, команда Ким Кардашьян знала, что бить нужно в самое сердце.