Киркоров поделился, кого считает номером один на российской сцене

Киркоров поделился мнением, кого считает номером один на российской сцене
«Она настоящая царица», — признается певец
Совсем недавно Анна Асти провела презентацию своего нового альбома, на которой собрала своих звездных друзей. Одним из самых больших поклонников певицы является король российской эстрады Филипп Киркоров. Кстати, артисты уже сотрудничали вместе, записав настоящий хит.
Киркоров признался, что считает Анну номером один на нашей сцене, а также похвастался, что новый альбом исполнительницы он смог послушать чуть ли не первым.
«Аня — настоящая царица. Не зря и альбом так называется», — говорит Киркоров.