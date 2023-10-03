Киркоров поделился, кого считает номером один на российской сцене

Совсем недавно Анна Асти провела презентацию своего нового альбома, на которой собрала своих звездных друзей. Одним из самых больших поклонников певицы является король российской эстрады Филипп Киркоров . Кстати, артисты уже сотрудничали вместе, записав настоящий хит.

Киркоров признался, что считает Анну номером один на нашей сцене, а также похвастался, что новый альбом исполнительницы он смог послушать чуть ли не первым.