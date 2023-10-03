5 громких случаев, когда звезд застукали за сексом на публике

Иногда публичность знаменитостей переходит все разумные границы. Впрочем, этого бы не случилось, будь они чуть избирательней в выборе места для секса.

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Хью Грант

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Если бы существовали учебники по истории секса в публичных местах, этот случай непременно бы в них вошел. Дело было в середине 90-х: британский актер решил расслабиться накануне американской премьеры очередной романтической комедии со своим участием и нанял первую встречную представительницу древнейшей профессии. Времени на поиски укромного местечка Хью не терял — а зря. Лос-анджелесские полицейские застукали знаменитость и секс-работницу прямо на оживленном бульваре и задержали парочку за нарушение общественного порядка. К слову, девушка легкого поведения после скандального рандеву с актером прославилась: Дивайн Браун с удовольствием ходила на телешоу и даже подписала рекламный контракт. Вот что значит оказаться в нужное время в нужном месте!

Хлои Кардашьян

В одном из выпусков семейного реалити Хлои решила составить рейтинг самых безумных мест, где у нее был секс. Наиболее примечательным оказался эпизод... в воздухе. «Делать это на борту частного самолета здорово, особенно когда там есть другие пассажиры. Это часть острых ощущений, — призналась знаменитость. — Я первая вошла в туалетную комнату, а потом он последовал за мной, так что это было не совсем незаметно! Все, очевидно, знали, что происходит внутри, и когда я вышла, спросили, весело ли нам было». Кто разделил с ней памятные моменты, селебрити не уточнила.

Канье Уэст

Рэпер, очевидно, неровно дышит к сексу на свежем воздухе, особенно в путешествиях по Европе. «Я обожаю Флоренцию. Я люблю Италию и итальянский образ жизни. По правде говоря, я уже был на берегах Арно (река во Флоренции. — Прим. Super) с Ким в прошлом году, только мы вдвоем, инкогнито. Я думаю, что наша дочь Норт была зачата здесь, среди шедевров эпохи Возрождения», — рассказал однажды Канье журналистам. Со временем хобби артиста вышло из-под контроля: оральный секс с новой пассией — 28-летней Бьянкой Ценсори — во время водной прогулки в Венеции попал в объективы папарацци.

Кирстен Данст

Кирстен Данст и Джейк Джилленхол начали встречаться в далеком 2002-м. Уже после разрыва актриса поведала миру интимные подробности романа. «Мы пытались добавить в отношения перца — занимались сексом в машинах, в ванне и даже на берегу моря. Единственное место, на которое у нас не хватило смелости, — коридор отеля: мы подумали, что нас могут выгнать, если поймают». Слова знаменитости подтверждают невольные свидетели любовных утех пары. В мае 2004 года Кирстен и Джейк уединились в раздевалке лондонского магазина. «Очевидно, они так отчаянно влюблены, что не могли дождаться, когда вернутся в свой отель. Они вышли взъерошенными, но счастливыми. Было ясно, чем они занимались», — прокомментировал тогда один из покупателей. Увы, поддержать накал страстей так и не получилось: уже в декабре пара рассталась.

Рэйф Файнс