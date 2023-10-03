Самые красивые невесты старше 40 лет

Любви все возрасты покорны. После сорока лет тоже можно построить счастливую семью и быть самой красивой невестой.

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Светлана Бондарчук

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В августе 2020 года вся светская Москва отмечала свадьбу Светланы Бондарчук и ее избранника Сергея Харченко. 51-летняя телеведущая не стала ограничиваться только росписью, а устроила пышное торжество. Женщина сменила несколько свадебных одеяний: от лаконичного закрытого образа в стиле бохо до экстравагантного мини-платья с фатой.

Впрочем, возраст не помешал бывшей жене Федора Бондарчука как отрываться на собственной свадьбе, так и стать матерью в 54 года.

Ольга Орлова

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Певица пошла под венец во второй раз, когда ей было 44 года. 27 сентября 2021 года Ольга стала женой бизнесмена Валерия, которого долго скрывала от публики. Причем, свой новый статус она не раскрывала несколько месяцев. А вот Орлова, в отличие от Бондарчук, решила обойтись без пышных торжеств. В ЗАГС она прибыла в лаконичном брючном костюме белого цвета. Ольга по-настоящему счастлива в браке с Валерием и родила ему долгожданную дочь Анну в возрасте 45 лет.

Дарья Повереннова

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Дарья Повереннова долго шла ко второму замужеству. Несколько лет она состояла в отношениях с бизнесменом и вдовцом Андреем Шароновым. Возлюбленные не хотели бросаться в омут с головой и просто наслаждались обществом друг друга. И только спустя восемь лет отношений, актриса и бизнесмен решились на то, чтобы стать мужем и женой. Повереннова тоже отказалась от пышного торжества.

Как и Ольга Орлова, в ЗАГСе Дарья появилась в белом брючном костюме. Хотя без пышного свадебного платья не обошлось. Супруги приняли участие в фотосессии для издания «Свадьба в деталях».

Татьяна Навка

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