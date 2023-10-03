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Волочкова о романе с Джимом Керри: «Целуется чувственно и эротично»

Анастасия Волочкова может похвастаться многочисленными романами с мужчинами. По словам знаменитости, она «ненавидит одиночество».

Волочкова рассказала о романе с Джимом Керри
© 0WomanHit.ru - МК

«Когда у меня заканчиваются одни романтические отношения, то вскоре начинаются другие», — заявила она в шоу Павла Воли.

Телеведущий вспомнил, что у Волочковой был роман с американским актером Джимом Керри. Знаменитости познакомились после спектакля балерины, а потом решили прогуляться по столице.

Затем Анастасия решила прилететь в США, где и закрутился их яркий, но мимолетный роман.

«Он очень глубокий человек, совершенно другой, честный и открытый. Он действительно был в меня влюблен. Но я ему сказала, что не оставлю Россию. А целуется он прекрасно! Очень чувственно и эротично», — отметила артистка.