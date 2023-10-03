Семенович рассказала о проблемах со здоровьем

Лето — самая горячая пора для всех артистов. Поэтому они с нетерпением ждут осени, чтобы наконец отдохнуть. У Анны Семенович отпуск начинается 8 октября, однако певица расстроена. Накануне она где-то заразилась довольно редкой инфекцией и сейчас проходит строгий курс лечения.