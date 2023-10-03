Семенович рассказала о проблемах со здоровьем
Лето — самая горячая пора для всех артистов. Поэтому они с нетерпением ждут осени, чтобы наконец отдохнуть. У Анны Семенович отпуск начинается 8 октября, однако певица расстроена. Накануне она где-то заразилась довольно редкой инфекцией и сейчас проходит строгий курс лечения.
«Это острое бактериальное кишечное заболевание называется „иерсиниоз“, — рассказала Анна поклонникам. — Чаще всего бактерия поражает грызунов, свиней и крупный рогатый скот, реже — домашних животных: кошек, собак. Основные пути передачи инфекции — фекально-оральный и пищевой».
Заразиться можно, если, к примеру, есть непрожаренную свинину, не мыть руки после приготовления сырого мяса, пить зараженное молоко или воду". Певица недоумевает, где и как она могла подцепить инфекция.
«Я не ем сырое мясо. Впереди — длогое лечение антибиотиком и еще кучей таблеток».