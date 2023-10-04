Дава заявил о желании создать семью

Блогер Дава (Давид Манукян) рассказал, что весь вектор его внимания занимает работа. Однако артист планирует устроить свою личную жизнь и мечтает о семье.

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Дава провел в личном блоге рубрику «вопрос/ответ». Поклонники могли задать рэперу любой интересующий вопрос. Один из фолловеров поинтересовался, хочет ли Давид обзавестись семьей.

Артист признался, что он задумывается о браке, но хочет осознанно подойти к поиску возлюбленной.

«Хочу чтобы дети росли в полноценной семье, где будут здоровые, партнерские взаимоотношения», - написал Дава.

По словам блогера, сейчас он больше времени уделяет работе. Несмотря на загруженный график, Дава готовится к созданию семьи. В чем заключается подготовка, он уточнять не стал.

Блогер состоял в отношениях с певицей Ольгой Бузовой. Пара рассталась в 2021 году с громким скандалом: девушка обвинила рэпера в абьюзе и изменах.